لجنة تطوير المشروعات بمجلس الدولة تجتمع بمؤسسي الوكالة الليبية للتنمية

ليبيا – عقدت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الدولة أمس الأربعاء لقاء مع الأعضاء المؤسسين للوكالة الليبية للتنمية.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الاعلامي التابع للمجلس التعريف بالوكالة التي تسعى لتشجيع النقلة الريعية من نظام شراكة القطاع العام إلى الخاص وذلك لخلق توازن اقتصادي يعود بالنفع على المواطن وتغيير أسلوب الحياة للتحول نحو الإنتاج.

وبحث المجتمعون كيفية الإستفادة من الخبرات الليبية لاستثمار الصادرات لتعود بالفائدة على المواطنين، واستقطاب المستثمرين من الخارج والداخل والمساعدة في تذليل الصعاب للمستثمرين مما يساهم في إيجاد حلول لمختلف مشاكل القطاعات الحكومية منها الكهرباء والزراعة والصحة.

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