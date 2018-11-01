بلدية الزاوية تطالب حكومة الوفاق بوضع آلية للتخلص من مشكلة تكدس القمامة في المدينة

ليبيا – بحث أمين عام مجلس الوزراء الوفاق الطاهر عامر أمس الأربعاء مع عمداء بلديات الزاوية ” الزاوية،الزاوية الجنوب، لزاوية الغرب”المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل في البلديات والتي أدت إلى تدني مستوى الخدمات في جميع المجالات.

عمداء البلديات أكدوا بحسب مكتب إدارة التواصل و الإعلام برئاسة مجلس وزراء الوفاق على ضرورة دعم المرافق الصحية في المدينة لاسيما مستشفى الزاوية التعليمي الذي يعاني شحا في الأدوية ومواد التشغيل باعتباره وجهة سكان المنطقة الغربية والعمل على صيانة المرافق التعليمية واستكمال المشروعات المتوقفة ومنها محطة التحلية التي تغذي المنطقة الغربية لعدم توفير القطع الغيار الخاصة لتشغيلها.

واشتكى عمداء البلديات من مشكلة تكدس القمامة في المدينة، داعين للعمل على وجود آلية للتخلص منها بتخصيص مكب رئيسي في ضواحيها إلى حين قيام الجهات ذات العلاقة التخلص من القمامة بالطرق العلمية الحديثة وكذلك لمحطة الصرف الصحي المنهارة لعدم وجود محطة تنقية حديثة.

واسترشد عمداء البلديات بأهمية مجمع الخدمات النفطية مصفاة الزاوية، مطالبين بضرورة العمل على تطوير آليات الأمن والسلامة فيها والإهتمام بالمشاريع الزراعية التي طالها الإهمال خلال السنوات الماضية التي تسهم في تغطية احتياجات السوق الليبي بالمنتجات الزراعية.

وبدوره أكد الأمين العام على ضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه البلديات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها خدمة للمواطن في كل المجالات.

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