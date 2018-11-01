في إطار التحضيرات لمؤتمر باليرمو.. كوتني يجري زيارة إلى تونس غداً الجمعة

ليبيا – أعلنت رئاسة الوزراء الايطالية أن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي سيزور تونس غداً الجمعة للقاء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج الرئاسي يليه إجتماع مع نظيره التونسي يوسف الشاهد.

مصادر إعلامية ربطت في وقت سابق زيارة كونتي لتونس وأخرى لاحقة إلى الجزائر بحسب وكالة “آكي” الإيطالية بالتحضيرات لمؤتمر باليرمو حول الازمة الليبية الذي ستستضيفه عاصمة إقليم صقلية في يومي 12-3 نوفمبر المقبل.

ونوهت تلك المصادر بأن الموقف الجزائري، على وجه الخصوص أصبح أكثر قرباً إلى الايطالي منه إلى الفرنسي حيث ترى روما أن الاوضاع الأمنية وعدم توافق الفرقاء الليبيين في طرابلس وبنغازي يعزز من فرضية إستحالة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحظى نتائجها بقبول الجميع في ليبيا بنهاية العام الحالي بحسب الوكالة الايطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية