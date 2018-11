مجلسي الدولة والنواب يُحاولان إصلاح مؤسسات الدولة في ليبيا

أكد مسؤولون من برلماني ليبيا المتنافسين أن المجلسين اتفقا على العمل معاً لإصلاح مؤسسات الدولة، في محاولة لتوحيد السلطة في البلاد.

حيث قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على في تغريدة له على تويتر أمس الأربعاء: “إن المجلسين اتفقا على العمل على تشكيل مجلس رئاسي موحد مكون من رئيس ونائبين ورئيس للوزراء لإنهاء الانقسام”. هذا ونشر نصية أضاً على حسابه الرسمي ما قال انه بيان مشترك جاء فيه: “هذا المشروع لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة هو مشروع وطني بامتياز بغرض إنهاء الانقسام الحاصل في البلاد”. وكانت الأمم المتحدة التي تحاول الوساطة بين الجانبين قد أبدت استعدادها لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات مرحبةً بالاتفاق ترحيباً حذراً. وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان أن مبعوث المنظمة الخاص غسان سلامة، استمع إلى إيجاز حول التقدم المحرز في المحادثات السياسية بين المجلسين واستلم منهما وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

