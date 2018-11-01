اجتماع اللجنة المكلفة بإخلاء العقارات المشغولة كمقرات لوزارة الداخلية

عقدت إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اجتماعاً مع اللجنة المكلفة بإخلاء العقارات المشغولة كمقرات لوزارة الداخلية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، وضع آلية لتلقي الشكاوي من الملاك بالخصوص، حيث تم مطالبة الملاك، إستيفاء كافة الأوراق التي تثبت امتلاكهم لتلك العقارات، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن استردادها.

الجدير بالذكر، أن هذا الاجتماع، جاء بناء على التعليمات الصادرة بشأن إخلاء العقارات والمباني والأراضي المشغولة كمقرات لوزارة الداخلية.

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