بالصور | الحرس البلدي يقفل كل الكافيتيريات والمقاهي بجامعتي ناصر وطرابلس بالشمع الأحمر

ليبيا – أقفل أعضاء مركز الحرس البلدي عين زارة اليوم الخميس جميع الكفتيريات بجامعة ناصر بالشمع الأحمر وذلك بالتعاون مع وحدة الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس والإصحاح البيئي وحماية البحت الجنائي وقوة تدخل السريع عين زارة.

الجهاز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أنه أغلق جميع الكفتيريات بالجامعة بسبب عدم وجود تراخيص وشهادات صحية فضلاً عن عدم الإهتمام بالنظافة العامة والشخصية للعاملين بها إلى جانب وجود الصراصير والحشرات داخل الأطمعة.

وأضاف الجهاز بأنه أقفل بالشمع الأحمر كشكين للعطور ومواد التجميل بسبب ضبط مواد تجميلية وعطور منتهية الصلاحية إلى جانب عدم وجود تراخيص وشهادات صحية.

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وفي ذات السياق ،أغلق أعضاء مركز الحرس البلدي عين زارة أمس الأربعاء رفقة وحدة الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس وبالتعاون مع المفتش الصحي بعين زارة عدداً من الكفتيريات والمقاهي داخل جامعة طرابلس.

وأوضح الجهاز أنه أغلق 3 مقاهي في كلية الطب البشري ومثلها في كليتي الهندسة والعلوم بسبب عدم وجود تراخيص وشهادات صحية فضلاً عن عدم الإهتمام بالنظافة العامة والشخصية للعاملين داخل المقاهي.

وأشار الجهاز إلى أن جولة التفتيش على المقاهي والكفتيريات لاتزال مستمرة.

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