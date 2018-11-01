انتشار أمني واسع في شوارع القطرون

نشرت مديرية أمن القطرون وحداتها في دوريات أمنية ثابتة ومُتحركة في شوارع ومفترقات الطرق المختلفة بالمدينة، ضمن حملة واسعة أطلقتها لتشديد الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأشرفت الدوريات على التأكّد من إجراءات المركبات الآلية، ونزع تعتيم الزجاج عنها، وتنبيه السائقين إلى ضرورة نزع الزجاج المعتم، وإعطائهم فرصة أخيرة لفعل ذلك.

خطّة جديدة تقوم على تطبيقها الجهات الأمنية بالقطرون وضواحيها، وذلك بهدف التأكد من إجراءات المركبات الآلية والأشخاص الأجانب الوافدين؛ للتقليل من الجرائم التي تحصل في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

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