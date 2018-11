المتوسط:

استقبلت نائبة المبعوث الخاص لدى الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز اليوم وكيل وزارة الدفاع لحكومة الوفاق الوطني أوحيده نجم .

وأطلعت وليامز على الوضع الأمني في جنوب البلاد وسبل التعامل الأمثل مع حالة الانفلات الأمني هناك.

وناقشت وليامز الترتيبات الأمنية في طرابلس ونتائجها والانتقادات الموجهة لها.

