التعليم: الملاك الوظيفي سيعاد ترتيبه بداية كل عام دراسي

بيّن مدير إدارة الاحتياط العام عبد الفتاح الفاضلي، الخميس، أن الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية سيعاد ترتيبه مع بداية كل عام دراسي، حسب حاجة كل مؤسسة تعليمية.

وعزا الفاضلي، في تصريح للرائد، سبب تطبيق الملاك كل عام إلى الظروف التي يمر بها المعلم من مرض أو استقالة أو تقاعد أو إلغاء وظيفة، منوّها إلى أن التسكين في الملاك الوظيفي سيراعى فيه الكفاءة والخبرة.

وأشار الفاضلي إلى أن الاحتياط العام يعدّ مخزونًا للمؤسسات التعليمية، موضحًا أن المعلم الذي يمرّ بظرف يمنعه من التدريس يُحال للاحتياط، ويستبدل بمعلم آخر.

يذكر أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق أعلنت، الأربعاء المنصرم، إعادة تطبيق الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية والتربوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية