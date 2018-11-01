بلدية الجفرة تعلن الفقهاء منطقة منكوبة

الجفرة-العنوان

أصدر المجلس البلدي الجفرة بيانا أعلن فيه منطقة الفقهاء مـنطقـة مـنكـوبـة وتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المواطنين وحصر وتقييم الأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.

ودعا المجلس كل الجهات المسؤولة بالدولة لتقديم المساعدة الممكنة لتأمين حياة المواطنين وتحقيق الاستقرار في مدن بلدية الجفرة.

وعُقد بديوان المجلس البلدي الجفرة اجتماع استثنائي ظهيرة اليوم الخميس ضم عميد بلدية الجفرة وأعضاء المجلس البلدي والنائب عن منطقة الجفرة الدكتور إسماعيل الشريف ومدير مديرية آمن الجفرة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى والحكماء بالبلدية وعدد من مسؤولي القطاعات الخدمية بالبلدية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بمنطقة الفقهاء بعد تعرضها للهجوم الإرهابي من قبل تنظيم داعش الإرهابي ليلة الأحد الماضي، والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص واختطاف عشرة آخرين.

كما ناقش الأوضاع الأمنية بمنطقة الجفرة بشكل عام وتنفيذ كافة التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وخلص الاجتماع إلى وضع خطة لإعادة تأهيل وإعمار الأماكن والمقرات التي تضررت من الهجوم الإرهابي ودعم المؤسسات الصحية والتعليمية في منطقة الفقهاء.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية