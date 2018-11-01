الثني يستعرض مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي

استعرض رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي خلال ترأسه لاجتماع أعمال اللجنة.

وبحسب صفحة الحكومة المؤقتة، فقد تم استعراض التقرير الفني للجنة الإشراف والمتابعة لمشروعات أعمال لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي وما تم إنجازه من عمل خلال المدة الماضية إضافة إلى المشاريع المستقبلية خلال الاجتماع.

يشار إلى أن الاجتماع حضره رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، وعدد من المعنيين.

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