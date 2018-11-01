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الدرسي لـ218: أسماء الرئاسي الجديد على الطاولة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، في تصريحات لـ218 عن وجود أسماء مُقترحة لشغل مناصب في المجلس الرئاسي الجديد الذي يسعى مجلس النواب والأعلى للدولة للاتفاق بشأنه، مُشيراً إلى أنه تم التوافق حولها رافضاً الكشف عنها.

وأوضح الدرسي أن المُشاورات مُستمرة بين المجلسين لتشكيل مجلس رئاسي يكون ثمرة توافق بينها.

وبين الدرسي أن هذه الجهود ستُبقي على الأجسام السياسية الحالية في المشهد، مع وجود مساعٍ لتحسين أدائها وتطوير دور السلطة التنفيذية لتنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

وحول بنود المادة الثامنة، قال إنه تم الاتفاق على ترك الشؤون العسكرية لأصحابها، لافتاً إلى الجهود القائمة لتوحيد الجيش برعاية مصرية وبمباركة من المجتمع الدولي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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