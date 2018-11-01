بوفايد: بيان لجنة الحوار بمجلس الدولة بشأن تغيير الرئاسي لا يمثلني ولا يمثل المجلس مجتمعاً

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد اليوم الخميس إن بيان رئيسي لجنتي الحوار وتعديل الاتفاق السياسي لكل من مجلسي النواب والدولة لا يمثله وليس بالضرورة أن يمثل مجلس الدولة مجتمعاً.

بوفايد أوضح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن البيان الصادر لا يمثل مجلس الدولة بسبب إهمال أو تعمد تجاهل التأكيد على إستحقاق الإستفتاء على مشروع الدستور وخلق شبه مبرر لتهرب مجلس النواب منه.

وأضاف أن البيان أقحم مؤسسات موازية بمسمياتها جنبا لجنب وعلى قدم المساواة مع المؤسسات الشرعية الفعلية العاملة من العاصمة إلى جانب اقحام الفقرة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية بالبيان والتي لم تتم مناقشتها ولا التوافق عليها لا من قريب ولا من بعيد

وقال عضو مجلس الدولة :”شخصيا هذا البيان لا يمثلني لا موافقة ولا ديمقراطيا لأنه ببساطة ليس بيان مجلس الدولة”.

وأشار عضو مجلس الدولة إلى التشريعات الليبية كما غيرها من تشريعات الدول الأخرى،مبيناً أن العهد الملكي وحتى اللحظة تعتبر أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وما ينتج عنها من مقررات دولية هي مقررات قانونية سامية وتعلو على القوانين القطرية في أي بلد من البلدان ال 193 عضوا بمنظمة الأمم المتحدة.

بوفايد ضرب مثالاً أنه لا الكنقرس الأمريكي ولا مجلس الدوما الروسي نفسهما يحق لهما إصدار قانون أو أي تشريع يخالف أو يضاد القرار الدولي الـ 2259 المتبني للاتفاق السياسي على عيوب وشوائب الأخير وذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولي عليه بإجماع أعضائه15 ودون أي فيتو من قبل الدول الخمسة الدائمة به.

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