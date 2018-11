المتوسط:

اجتمع، اليوم الخميس، بداد قنصو وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني مع كلا من حامد الخيالي عميد بلدية سبها والدكتور الطيب سليمان، في محاولة لتهدئة أهالي الجنوب، الذي دائما ما يكون تقاعس حكومة اوفاق، وضع قدرتها على ضبط الأمن التصدي للميليشيات المسلحة.

وتتعرض حكومة الوفاق الوطني لانتقادات قبائل الجنوب الليبي بالإهمال وعدم توفير الخدمات والاهتمام بمطالبهم.

