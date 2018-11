المتوسط:

التقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا مساء اليوم الخميس برئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن اولوف سكوغ والوفد المرافق له.

وحاول وزير الداخلية فتحي باشاغا إقناع رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن بنجاح الترتيبات الأمنية والتي دخلت حيز التنفيذ داخل العاصمة طرابلس الكبرى.

وناقش رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن اولوف سكوغ أداء وزارة الداخلية للتعامل مع الميليشيات المسلحة المنتشرة في طرابلس.

وتتعرض وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لحملة هجوم شرسة ضد الترتيبات الأمنية واتهامات بأنها محاولات لتقنين أوضاع الميليشيات المسلحة وليس وسيلة لطردها

The post رغم الفوضى في طرابلس …” باشاغا” يحاول إقناع ” مجلس الأمن” بنجاح الترتيبات الأمنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية