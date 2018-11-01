قزيط: شخصيات من مصراتة تلقت دعوة من فرنسا لزيارة باريس

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة مصراتة أبو بلقاسم قزيط، تلقي عدة شخصيات من المدينة دعوة من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لزيارة باريس لإجراء محادثات حول الأزمة الليبية.

ووجهت هذه الدعوة إلى أبوالقاسم قزيط، وعضوي مجلس النواب سليمان الفقيه ومحمد الرعيض والنائب المقاطع محمد الضراط قلاو، وعضو المجلس البلدي مصراتة علي بوستة، واللواء سالم جحا، وعضو لجنة المصالحة بين مدينتي مصراتة والزنتان الطاهر الباعور، بحسب ما أفاد قزيط.

وقال قزيط لليبيا الخبر اليوم الخميس، إن المدعوين اتفقوا على إجراء هذه الزيارة في الثامن من نوفمبر الجاري، مضيفا أن فرنسا قد وجهت لهم الدعوة في العديد من المناسبات ولكن جرى تأجيلها إلى أن جاء موعدها الآن للجلوس مع وزير الخارجية جان إيف لودريان بباريس.

وتوقع قزيط، أن يكون هذا اللقاء مفيدا لتبادل وجهات النظر حول الوضع في البلاد، مؤكدا أنهم سيطرحون وجهة نظرهم وسيدفعون إلى ما يرونه أن يحقق المصلحة الوطنية، إمكانية تحقيقه على أرض الواقع، على حد قوله.

وأشارت رسالة الدعوة الموجهة من الخارجية الفرنسية إلى مسؤولي مدينة مصراتة، إلى أن المحادثات المرتقبة في باريس ستكون تتمة لما جرى فتحه من نقاش خلال زيارة لودريان إلى مصراتة في يوليو الماضي، إضافة إلى بحث دور المدينة في استقرار ليبيا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد زار في 24 يوليو الماضي مدينة مصراتة، في إطار جولة قام بها إلى ليبيا استهلها بلقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومسؤولين بحكومة الوفاق في طرابلس، وأنهاها بزيارة إلى بنغازي التقى خلالها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

والتقى الوزير الفرنسي خلال الزيارة مع نواب مدينة مصراتة وأعضاء المجلس البلدي وناقش معهم عدد من الملفات من بينها الاستفتاء على الدستور وتوحيد مؤسسة الجيش والاصلاح الاقتصادي والانتخابات التشريعية والرئاسية.

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