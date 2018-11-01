“الرئاسي الجديد” وعقبة آلية الاختيار

قال المهتم بالشأن العام، عبد الله الكبير، إن العقبة التي تمنع سلاسة تشكيل مجلس رئاسي جديد هي الآلية التي سيتم بها اختيار الأعضاء الثلاثة بعد اتفاق الطرفين على تقليص كراسي المجلس من 9 إلى 3.

وأضاف الكبير في تصريحات لـ218 أن كلا الطرفين يسعى إلى أن تكون له السلطة الأكبر والحق في اختيار أعضاء الرئاسي.

وشكك خلال تصريحاته في نجاح الطرفين لتغيير المجلس الرئاسي معتقداً بأن الانقسامات السياسية داخل كل طرف ستكون حجر عثرة أمام التقدم في مسار المباحثات، مؤكداً في ذات الوقت أن المجتمع الدولي لن يمانع إذا ما اتفق الطرفان على تشكيل مجلس رئاسي جديد.

وعن أداء المجلس الرئاسي طيلة العامين الماضيين، قال الكبير إنه كان ضعيفاً ولم يرتق إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، لكنه أرجع أسباب الضعف إلى محاولات البعض إفشال الرئاسي.

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