«صحة الوفاق» تُخصص مبالغ مالية لدعم مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة

قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، محمد هيثم، إنَّ الوزارة ستنهض بخدمات مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وستقدم دعمها لمراكز علاج التوحد وضعف النطق والسمع؛ ومراكز علاج المبتورين؛ ومراكز العلاج الطبيعي.

وأضاف الوكيل عقب زيارة أجراها أمس الأربعاء، لمركز التوحد بطريق السواني ومركز تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بجنزور؛ “أن المركزين يملكان إمكانيات وبنية تحتية ضخمة ونحن لا نفتقر للإمكانيات لتشغيلهما وعلاج أبنائنا بالداخل.

وخلص الاجتماع الذي عقده الوكيل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية؛ إلى إصدار الوكيل جملة من القرارات لدعم هذه المؤسسات؛ كان أبرزها دعم مركز تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بجنزور بقطع غيار مبتوري الأطراف بشكل عاجل؛ وتخصيص مبالغ مالية لكافة مراكز الاحتياجات الخاصة وتشغيلها بكامل قدرتها الإستيعابية لتخفيف العبء على الخزانة العامة؛ إلى جانب تحويل مركز التوحد بطريق السواني من مركز ترددي إلى مركز إيوائي لأطفال التوحد.

