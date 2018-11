“خارجية الوفاق” تطالب الليبيين في تونس بتحرير محاضر حال تعرضهم للمضايقات

المتوسط:

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المواطنين الليبيين سواء المقيمين أو القاصدين تونس أو العائدين منها ، عند وجود أي مضايقة أو تصرفات سلبية من أي جهة كانت على الأراضي التونسية سواء من جهة حكومية أو مدنية ( أفراد شرطة أو جيش ) ، أو مواطنين تونسيين بضرورة التوجه إلى أقرب مركز للشرطة للتبليغ عن الواقعة و فتح محضر بذلك.

وأضافت الوزارة، خلال بيان لها اليوم الخميس، ” ولابد من التوجه لإعلام أقرب بعثة دبلوماسية ليبية تقع في دائرة الاختصاص ( السفارة الليبية بالعاصمة تونس – القنصلية الليبية العامة صفاقس – القنصلية الليبية العامة بالعاصمة تونس ) لمتابعة الواقعة مع السلطات التونسية المختصة ، وكذلك ليتم تقييد هذه الوقائع و حصرها ، ومن ثم يتم معالجتها بالتنسيق مع إدارة الشؤون القنصلية الإدارة المختصة” .

وأضافت الوزارة،” أنه في حال حدوث أي تصرف سلبي عند المنفذ الحدودي أو المطار أثناء مغادرة المواطن الليبي الأراضي التونسية ولم يتمكن من التبليغ لعدم إمكانية ذلك يتوجه إلى مقر إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية و الكائن مقرها في طريق الشط للتبليغ عن الواقعة فور وصوله لليبيا”.

