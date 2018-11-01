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برلماني معلقًا على اتفاق «النواب والدولة»: خُطوة إيجابية

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال عضو لجنة الحوار عن مجلس النواب، الهادي الصغير، إنّ اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية نتج عن حوارات سابقة جرت في طرابلس، مشيرًا إلى أن عقد جميع الحوارات داخل ليبيا تُعد خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح.

وأضاف «الصغير»، أنَّ: «ما يهمنا هو تعديل هيكلة المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس وتوحيد المؤسسات في ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا».

وأشار «الصغير»، إلى أنه: «لا أعترض على فكرة الانتخابات، لأنَّ الحل البديل هو تنظيم الانتخابات».

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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