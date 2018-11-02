السيرة الذاتية : من هو رئيس جهاز المخابرات الليبية الجديد الدكتور عبدالله مسعود الدرسي؟

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، فايز السراج، عن تعيين #عبدالله_الدرسي رئيسا لجهاز المخابرات العامة خلفا لعبد القادر التهامي.

ويعد تعيين الدرسي من مؤشرات تقارب جديد بين السراج ومجلس النواب الذي سبق أن اقترح الدرسي رئيسا للجهاز خلال عام 2015 إثر إعلانه إقالة سالم الحاسي المحسوب على تيار الإسلام السياسي وتحديدا الجماعة الليبية المقاتلة.

كما تم شغل #الدرسي، أصيل بنغازي المنحدر من مناطق الشرق الليبي والمعروف بانحيازه لسلطة مجلس النواب، وكيلا لوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان، قبل أن يقال من منصفه عام 2013، ليتكرر ترشحه لذات المنصب في العام التالي إثر تشكل الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في البيضاء شرق البلاد.

وانخرط الدرسي في العمل السياسي رئيساً لحزب عرف باسم #التجمع_الإصلاحي، كما شارك بفعالية في الحراك السياسي داخل المجلس الوطني الانتقالي خلال الثورة التي أطاحت بحكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، وعرف عنه معارضته القوية لقرار المجلس الانتقالي منح اليهود الليبيين حقهم في العودة وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم إثر طردهم من ليبيا نهاية ستينيات القرن الماضي.