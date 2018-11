وزير خارجية فرنسا يناقش سبل إجراء الانتخابات مع وفد من مصراتة

المتوسط:

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عدد من ممثلي وشخصيات من مدينة مصراتة لزيارة فرنسا في 8 نوفمبر الجاري.

ويهدف وزير الخارجية الفرنسي مناقشة الوفد المصراتي في كيقية الخروج من الأزمة في ليبيا ونجاح العملية الانتخابية.

وشملت الدعوة كلا من عضو المجلس الاستشاري للدولة أبوالقاسم قزيط وعضو مجلس النواب سليمان الفقيه وعضو مجلس النواب محمد الرعيض، وعضو المجلس البلدي مصراتة علي بوستة وعضو لجنة المصالحة بين مدينتي مصراتة والزنتان الطاهر الباعور .

