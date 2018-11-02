حقيقة توقف علاج المرضى الليبيين في الأردن

كشف مساعد المدير العام لشؤون المرضى بمركز الحسين للسرطان، منذر حوارات، حقيقة توقف المركز عن تقديم العلاج لمرضى الأورام الليبيين الموجودين في الأردن، بالإضافة إلى تقديم إحصائيات عن الحالات التي جرى استقبالها وأزمة الديون المستحقة.

وأكد حوارات وفق ما نقلت إدارة الإعلام بوزارة الصحة استمرار تقديم العلاج الإشعاعي والكيماوي والجراحي وزراعة النخاع لـ1000 حالة حتى الآن، كما يجرى تقديم خدمات علاجية لحوالي 2700 مريض خلال أكثر من عام.

لكنّه أشار إلى «توقف استقبال الحالات الجديدة، وأنّ الحالات التي أنهت علاجها وتحتاج فقط إلى متابعة يمكن أن تتحصل عليها في ليبيا،»، مشيرًا إلى أنّ المركز بحاجة إلى تدفقات مالية حتى يستطيع الاستمرار، متابعًا: «الاستمرار دون تدفقات مالية سيكلفنا عجزًا كبيرًا وتراجعًا في أداء الخدمات الطبية ليس لليبيين فقط بل للأردنيين وكل العرب أيضًا».

العجز المالي

وتابع: «لدينا اعتمادات دولية لأول مرة يتم الحصول عليها على مستوى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، هذه الاعتمادات تحتاج إلى مستوى مستدام من تطوير الخدمة، وهذا المستوى مكلف جدًا، ولدينا رقم كبير جدًا من الاستشاريين وحوالي 900 ممرض، كما يشرف ممرض واحد على علاج 3 مرضى، في حين يشرف طبيب واحد على علاج 11 مريضًا، وهذا الرقم عالمي ولم يتحقق في الشرق الأوسط حتى الآن، وبالتالي حتى نحافظ على هذا المستوى نحن بحاجة إلى الاستمرار، والاستمرار يعتمد على تواصل التدفقات المالية وضمن المدة المتفق عليها».

ويشكل المرضى الليبيون نسبة 12.6% من الحالات التي يعالجها مركز الحسين للسرطان، ووفقًا لما ذكره «حوارات» فإن هذه النسبة وضعت المركز في مأزق مالي، بسبب تراكم الديون المستحقة على الدولتين الليبية والأردنية، حيث لا تفي الأخيرة أيضًا بالتزاماتها للمركز مقابل علاجه للمواطنين الأردنيين، في حين أنهم يشكلون النسبة الأعلى من الحالات التي يستقبلها المركز.

واعتمدت الجمعية الأميركية لأمراض الدم مركز الحسين كواحد من أهم ثلاثة مراكز عالمية في الحصول على آخر ما توصل إليه العلم من أدوية وبروتوكولات علاج متقدمة لمرضى السرطان.

إحصائيات الإصابة بأمراض الأورام

وحول تزايد نسبة الإصابة بأمراض الأورام وعلاقة ذلك بالحروب التي شهدتها ليبيا منذ سبع سنوات، قال حوارات إن «نيران المدافع لم تهدأ بعد» في دول من بينها ليبيا والعراق وسورية حتى يمكن الحديث عن إجراء الدراسات، كما أن هذه الدول بحاجة إلى جهد دولي كبير لإجراء تلك الدراسات، لافتًا إلى أنّ الحديث عن استخلاص نتائج لدراسة يعد مبكرًا، حتى لا يتم التوصل إلى نتائج وهمية.

الكفاءات الليبية

وأكد المدير العام لشؤون المرضى بمركز الحسين للسرطان وجود الكفاءات الطبية في ليبيا واستعدادها لتقديم أفضل مستوى علاجي في منطقة شمال أفريقيا، لكنها بحاجة إلى فترة تلتقط خلالها أنفاسها وتستعيد دورها الذي يجب أن تقوم به.

وحول برامج التدريب قال: «بحثنا مع وزارة الصحة بروتوكول لتدريب الأطباء، ونحن نفتح قلوبنا لكل طبيب ليبي وسنقدم له كل الإمكانات المتاحة، ولدينا برامج زمالة من أعلى مستويات بالمنطقة والعالم وبرامج لحوسبة المستشفيات التي ستوفر على الدولة مبالغ مالية كبيرة وتقدم نتائج أكثر دقة وأكثر موضوعية لتسهيل الخطط المستقبلية في التعامل مع المريض».

وأوضح أن المركز استقبل خلال عام 2018 حوالي 615 حالة جديدة من مرضى الأورام الليبيين، فيما استقبل خلال العام 2017 حوالي 1425 حالة ما زال بعضها قيد العلاج حتى الآن، مؤكدًا أن المستحقات المالية التي تم تسديدها على دفعتين خلال عام 2018 تتعلق بديون السنة الماضية، وأن المركز لم يتسلم منذ عشرة أشهر أي مبالغ تتعلق بتكاليف العلاج للسنة الجارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط