الكرملين: بوتين لن يحضر مؤتمر باليرمو حول ليبيا

أعلن دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتمكن من حضور المؤتمر الخاص بليبيا في باليرمو، لكن سيتم تمثيل روسيا إلى المؤتمر على “مستوى لائق”.

وقال بيسكوف في هذا الشأن: “الرئيس على الأرجح لن يستطيع تلبية الدعوة وزيارة باليرمو، لكن روسيا ستكون ممثلة هناك على مستوى لائق”.

يذكر أن عاصمة جزيرة صقلية الإيطالية ستستضيف يومي 12 و13 نوفمبر المقبل مؤتمرا دوليا رفيع المستوى لبحت أزمة ليبيا.

وتعمل في الوقت الحالي حكومتان في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في العاصمة طرابلس والمعترف بها دوليا، والحكومة المؤقتة المتمركزة في شرقي البلاد، وهي تعمل مع مجلس النواب ويدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

المصدر: تاس