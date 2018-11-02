البعثة الأممية ترصد اعتداءات على مؤسسات بطرابلس، وتطالب المعتدين بالانسحاب منها فورا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رصد استخدام غير الشرعي للقوة وأعمال التخويف ضد المؤسسات الخاصة والعامة بطرابلس على مدى الأيام القليلة الماضية، لا سيما مصرف الأمان فرع السياحية، والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.

وطالبت البعثة في بيان لها اليوم الخميس، المجموعات المسلحة بالانسحاب من مؤسسات الدولة والمؤسسات السيادية والمرافق المدنية، وعدم إحكام قبضتها على هذه المؤسسات، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تهدف إلى السيطرة على هذه المؤسسات والحصول على امتياز الوصول إلى الموارد المالية.

وأوضحت البعثة، أن مسلحين قاموا بتخويف الموظفين، وفي بعض الحالات بالاعتداء البدني عليهم، ما حال بينهم وبين تمكنهم من أداء أعمالهم بفعالية، وذلك تحت غطاء توفير الأمن أو الادعاء بسلطة غير مدعمة.

وأكدت البعثة الأممية، أن التدخل في سبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية يعدّ أمراً خطيراً، مشددة على ضرورة إيقافه على الفور، وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال ومقاضاتهم جنائياً.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني إلى الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس، والتي تهدف إلى استبدال المجموعات المسلحة بقوات أمن نظامية ومنضبطة.

وتشهد العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة توترا أمنية بين عدة كتائب مسلحة من داخل العاصمة وأخرى من خارجها، رغم اعتماد المجلس الرئاسي قبل أيام للخطة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، بدعم من الأمم المتحدة.

وتستهدف خطة الترتيبات الأمنية ضمان تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، وإرساء النظام العام الذي يستند على قوات أمن وشرطة نظامية تعمل وفق معايير مهنية، مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك، وتحدد آليات التنسيق مع البعثة الأممية في ليبيا.

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