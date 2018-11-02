بالأسماء | قتلى وجريح برصاص مجهولين فى مدينة الخمس شرقي طرابلس

ليبيا – لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم مساء الخميس فى منطقة كعام جنوب شرق مدينة الخمس فى جريمة هزت المدينة ولم تتضح معالمها بعد .

وقال مصدر أمني مديرية أمن الخمس لـ المرصد بأن القتلى الثلاثة كانوا فى إستراحة بمنطقة وادي كعام قبل أن يباغتهم مجهول برصاصاته ويرديهم قتلى .

وكشف المصدر بأن القتلى هم ” محمد أبوسيف ، عبدالكريم أبوسيف ، عادل الكيلاني ، نافياً ما تردد عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن مقتل سعيد الربيعي الذي تعرض لرصاصات فى الجزء الأسفل من جسده نقل على إثرها للمستشفى .

وأشار إلى أن المديرية باشرت التحقيقات فى الجريمة فيما تم نقل الجثث الثلاثة إلى الطب الشرعي فى زليتن بينما نقل المصاب إلى مستشفى الخمس التعليمي لتلقي العلاج نظراً إلى حاجته لجراحات عاجلة فى ساقيه.

يشار إلى أن مدينة الخمس ( 120 كم شرق طرابلس ) شهدت الآونة الأخيرة ولازالت إنفلاتاً أمنياً غير مسبوق تكررت من خلاله الإشتباكات بين المجموعات المسلحة وسُجلت فيه نسب مرتفعة للجريمة بينما أقيل مدير الأمن السابق الأسبوع الماضي وعين العقيدحسين البكوري خلفاً له .

المرصد – متابعات

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