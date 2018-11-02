المؤقتة تندد بتغريدة ” الغذاء العالمي ” عن الطفل الليبي محمد وتحمّل المليشيات المسؤولية

ليبيا – ندد الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي بتغريدة ” برنامج الغذاء العالمي حول الطفل الليبي ” محمد ” المنحدر من الجنوب معتبراً نشر صورته كليبي جائع يرتدي ملابس العيد لنيل الطعام متاجرة رخيصة من البرنامج والقائمين عليه .

وقال العريبي فى تصريح لـ المرصد فى وقت مبكر من صباح الجمعة بأن ما قام به برنامج الغذاء العالمي مُدان ومُستنكر جملة وتفصيلاً معتبراً إياه إمعاناً فى إذلال الليبين عبر تصويرهم فى صورة الجائع المحتاج فى الوقت الذي كانت تعد فيه ليبيا إحدى كبريات الدول المانحة فى العالم .

ودعا العريبي برنامج الغذاء العالمي لإطلاع الحكومة المؤقتة على قوائم وأسماء أي اطفال أو عائلات ليبية معوزة لدرجة الجوع مشيراً إلى أن المنظمات الدولية تعتمد سياسة التهويل والمبالغة فاى تصوير المآسي لكي تنال أكبر قدر من الأموال من المؤسسات والدول المانحة .

وأضاف : ” حكومة الوفاق لا تدعم المحتاجين بل هي فقط تدعم الميليشات ، والأموال تصرف لصفقات مشبوة لتوريد أسلحة للميليشات لترهيب الناس بدلاً من سد حاجاتهم الأساسية من حكومة تتحصل علي كل إيرادات السيادية لدولة وسط صمت مريب للمجتمع الدولي “.

وختم العريبي مؤكداً بأن الجنوب الليبي يمر بأوضاع سيئة وأن لا أحد يستطيع نكران ذلك ” لكن الأمر لم يصل إلى حد هذه الدرجة من المآسي ” محملاً الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها كبرنامج الغذاء العالمي مسؤولية كل هذه الكوارث نتيجة فرضهم للمجلس الرئاسي ” غير الدستوري ” بالقوة وبأمر الواقع على الليبيين رغم كل الأحكام القضائية الصادرة ضده والقاضية بعدم مشروعيته .

سخط

وكان برنامج الغذاء العالمي قد نشر الخميس صورة لطفل ليبي يتلقى مساعدات من البرنامج أثارت سخط المعلقين على الحكومات والأجسام التشريعية والإقتصادية بما فيها مصرف ليبيا المركزي فى طرابلس وبقية المؤسسات المتنازعة شرقاً وغرباً مطالبين برحيلها . ونشر برنامج الغذاء العالمي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر صورة للطفل الليبي وإسمه محمد وقال : ” جاء محمد مع والدته لاستلام المواد الغذائية في طرابلس سألناه لماذا يرتدي ملابس العيد؟ أجاب أن والدته أخبرته أن الذهاب لاستلام الطعام يوم للإحتفال ” . وختم البرنامج تغريدته مشيراً إلى أنه يقوم شهرياً بتقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 90 ألف شخص فى ليبيا هم بأمس الحاجة إليها لتنهمر عليه التغرديات المنددة به وبحكام البلاد متهمينه بالمتاجرة والتهويل بل وباستغلال الإنسانية . صحيح هناك معاناة في الجنوب . لكن ! تعليقكم هذا مبالغ فيه ومرفوض . بل تعدى كونه مساعدة باستخدام اُسلوب سيئ وغير إنساني في إشهاركم بخصوص "المساعدات". أعتقد والله أعلم ، مافي ليبي أو اي حد مات جيعان في #ليبيا. لكن ! العيب مش فيكم . Cc: @LGNAMedia — أَشْرَفّ بِنّْ الحَآجّ © (@Ashraf_binAlhaj) November 1, 2018 أول رد جاء من الناطق باسم الحكومة المؤقتة فى شرقي البلاد حاتم العريبي الذي رد مغرداً : “ # عفواً هل هي مساعدة إنسانية ام متاجرة نطلب منكم احالة كل الحالات المسجلة لديكم لنا في الحكومةالليبية المؤقتةوباذن لله لن يبقئ فيهم شخص محتاج لمساعدتكم ولكن هذا ما يحصده الليبيين من دعم المجتمع الدولي لحكومة غير شرعية لا تُجيد الا دعم الميليشات والاقتتال # نتاسف لكل الليبيين ” . #عفواً هل هي مساعدة إنسانية ام متاجرة نطلب منكم احالة كل الحالات المسجلة لديكم لنا في الحكومةالليبية المؤقتةوباذن لله لن يبقئ فيهم شخص محتاج لمساعدتكم ولكن هذا ما يحصده الليبيين من دعم المجتمع الدولي لحكومة غير شرعية لا تُجيد الا دعم الميليشات والاقتتال #نتاسف لكل الليبيين — حاتم العريبي (@hatem6870gmail1) November 1, 2018 ورد المدونون الليبيون على للتغريدة وقال المدون أشرف بن الحاج : ” صحيح هناك معاناة في الجنوب . لكن ! تعليقكم هذا مبالغ فيه ومرفوض . بل تعدى كونه مساعدة باستخدام اُسلوب سيئ وغير إنساني في إشهاركم بخصوص “المساعدات”. أعتقد والله أعلم ، مافي ليبي أو اي حد مات جيعان في ليبيا. لكن ! العيب مش فيكم ” . لم أتوقع يوماً أن يصل بِنا الحال إلى ما هو عليه اليوم. الشعب الليبي يزداد فقراً يوماً بعد يوم ويغرق في بحر الذل والمهانة.

إنها لوصمة عار على جبين كل مسؤول ليبي. شكرًا فبراير. — Matog Saleh (@MatogSaleh) November 1, 2018 أسماء شلوف وهي مدونة ليبية معروفة على تويتر قالت : ” (يقوم البرنامج شهريا بتقديم المساعدات في ليبيا) ،، ليبيا التي كانت تقدم المساعدات لمختلف بقاع الارض. ليبيا ارض الخيرات بات هذا هو حال اطفالها اليوم. نلوم انفسنا قبل ان نلومكم ، و نلوم شياطين الإنس الذين حكمونا شرقاً وغرباً بعد تدخلكم المشؤوم فى بلادنا سنة 2011 باسم الحرية والتحرر ” . (يقوم البرنامج شهريا بتقديم المساعدات في ليبيا) ،، ليبيا التي كانت تقدم المساعدات لمختلف بقاع الارض.

ليبيا ارض الخيرات بات هذا هو حال اطفالها اليوم.

نلوم انفسنا قبل ان نلومكم ، و نلوم شياطين الإنس الذين حكمونا شرقاً وغرباً بعد تدخلكم المشؤوم فى بلادنا سنة 2011 باسم الحرية والتحرر — Asma Shallouf (@LIBYANIYYA) November 1, 2018 أما الصحفي الليبي معتوق صالح قال : ” لم أتوقع يوماً أن يصل بِنا الحال إلى ما هو عليه اليوم. الشعب الليبي يزداد فقراً يوماً بعد يوم ويغرق في بحر الذل والمهانة. إنها لوصمة عار على جبين كل مسؤول ليبي. شكرًا فبراير ” . نتفق بإن الجنوب يمر بظروف صعبة ولكن الأمم المتحدة ولجنة الخبراء بمجلس الامن وكل المنظمات التابعة للأمم المتحدة شريكة اساسية في هذه الحالة ، ليبيا بلد غني ولديه ارصدة مجمدة تم العبث بها وتسهيل إخراجها وصرفها على المجموعات المسلحة امام أنظار المجتمع الدولي ، — أمير القهويين (@ragababrik22) November 1, 2018 المدون رجب إبريك من طبرق رد : ” نتفق بإن الجنوب يمر بظروف صعبة ولكن الأمم المتحدة ولجنة الخبراء بمجلس الامن وكل المنظمات التابعة للأمم المتحدة شريكة اساسية في هذه الحالة ، ليبيا بلد غني ولديه ارصدة مجمدة تم العبث بها وتسهيل إخراجها وصرفها على المجموعات المسلحة امام أنظار المجتمع الدولي ” . الللوم ليس عليكم بل على الذين أوصلونا لهذا الحال ولكن سيأتي اليوم الذي ستتلقون انتم فيه منا المساعدات لتوزعوهم على فقراء العالم شرط ان لا تنشروا صورهم يا برنامج العار لا تحترمون مشاعر وخصوصية الشعب الليبي الذي لا يذل https://t.co/S6y9jd2clO — Mahmud Elforjani (@mahmoud1722011) November 1, 2018 الإعلامي محمود الفرجاني كان له رد مختلف وقال : ” اللوم ليس عليكم بل على الذين أوصلونا لهذا الحال ولكن سيأتي اليوم الذي ستتلقون انتم فيه منا المساعدات لتوزعوهم على فقراء العالم شرط ان لا تنشروا صورهم يا برنامج العار لا تحترمون مشاعر وخصوصية الشعب الليبي الذي لا يذل ” . محاولة اظهار الشعب الليبي بمظهر المحتاج لمساعدتكم هي طريقة سمجة للضحك علي عقولنا.. ان اكبر مساعدة تقوموا به خي خروجكم واذنابكم من ليبيا وتركنا بسلام فليبيا قادرة علي مساعدة شعبها والشعوب المجاورة بما تمتلكه من فضل الله.. — الأنيق (@2015Stylish2014) November 1, 2018

مدون آخر يستخدم إسم الأنيق قال : ” محاولة اظهار الشعب الليبي بمظهر المحتاج لمساعدتكم هي طريقة سمجة للضحك علي عقولنا.. ان اكبر مساعدة تقوموا به خي خروجكم واذنابكم من ليبيا وتركنا بسلام فليبيا قادرة علي مساعدة شعبها والشعوب المجاورة بما تمتلكه من فضل الله ” . ” لمحمد الشرف أن يرتدي الملابس الليبية التقليدية ومن المخزي طريقة صياغتكم للخبر بهذه الطريقة المقززة..أنتم أعلم بأن الشعب الليبي غني عن التعفف وليس بحاجة لمساعداتكم وقت الحاجة يوقفوا لبعضهم البعض.أود التنويه أنه ليس لكم الحق في إرفاق # اللباس_الليبي_التقليدي في مثل هكذا # إعلان_بخس ” . يقول المدون عبدالهادي بوشناف . لمحمد الشرف أن يرتدي الملابس الليبية التقليدية ومن المخزي طريقة صياغتكم للخبر بهذه الطريقة المقززة..أنتم أعلم بأن الشعب الليبي غني عن التعفف وليس بحاجة لمساعداتكم وقت الحاجة يوقفوا لبعضهم البعض.أود التنويه أنه ليس لكم الحق في إرفاق #اللباس_الليبي_التقليدي في مثل هكذا #إعلان_بخس — Abdulhadi B.Abushnaf (@Almokktafi) November 1, 2018 الصحفي عبدالباسط بن هامل رد أيضاً قائلاً : ” هذا واقعنا المؤلم والصورة الحقيقية لما وصلنا اليه نتيجة الصراع على السلطة باسم الشرعية .. المواطن البسيط يدفع الثمن لوحده .. هذه هي النتيجة مليارات تذهب ادراج الرياح وفِي جيوب الساسة المقامرين والشعب تمن عليه المنظمات ببعض الهبات وتنشرها على وسائل الاعلام المختلفة ” . وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير وهو المنحدر من الجنوب قال : ” متاجرة رخيصة بمعاناة الناس وبراءة الطفولة ، متاجرتكم هي إفراغ لعمل منظمتكم من القيم الانسانية التي يفترض انها تقوم عليها وبها….صورة لحكام طرابلس ” .

أما الكاتب الليبي البارز فوزي عمار ربط بين مايقوم به البرنامج فى ليبيا وفلسطين ورد : ” افلاس و متاجرة بحاجة الناس ، في الوقت الذي تتوقف فيه الانروا عن دعم اللاجئين الفلسطيني تتشدق موسسات بدعم ليبيا الغنية بثرواتها و الفقيرة بساستها و القائمين عليها سبب هذا الفقر المعرفي و الأخلاقي و ليس الغذائي ” .

المدون ضو الفقيه رد على التغريدة قائلاً : ” لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم….الحق مش فيكم ولعنة الله على من اوصلنا لهذا ” . أما محمد إمبيو قال : ” أنتم بهده الكلامات توجهون رسالة لنا نحنا أنصار معمر القدافى بأنكم ضحكتم على شعبنا ولكن لم ترو شيئ الى ان يكون وقته. جبناء أنتم “. لعن الله الحرب و الفساد .. ليبيا التي كانت تدعم جوارها بالغذاء . — mudather nassir (@mudathir1980) November 1, 2018 وهاجمت بعض الردود التغريدة على إعتبارها إستغلالها للإنسانية وقال المودن خالد حميد : ” كيف برنامج مساعدات انساني وانتوا تنتهكوا في انسانية وآدمية الاطفال بنشر صورهم وهم يتسولون..!!!ماقبحكم وماابعدكم عن الانسانية ” أما مدثر ناصر قال : ” لعن الله الحرب و الفساد .. ليبيا التي كانت تدعم جوارها بالغذاء ” . المرصد – متابعات

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