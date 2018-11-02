اتفاق ليبي لتوحيد السلطة

أعلن مسؤولون من برلماني ليبيا المتنافسين أن المجلسين اتفقا على العمل معا لإصلاح مؤسسات الدولة، في محاولة لتوحيد السلطة في البلاد.

وقال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على “تويتر” أمس الأربعاء، إن المجلسين اتفقا على العمل على تشكيل مجلس رئاسي موحد مكون من رئيس ونائبين ورئيس للوزراء “لإنهاء الانقسام”، ونشر بيان مشترك.

خلال اللقاء مع المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة تم تسليمه نسخة من اتفاق اعادة هيكلة السلطة التنفيذية مكتملاً بعد الانتهاء من الاتفاق على المادة الثانية ، ايضا تم مناقشة الخطوات القادمة ومن أهمها وضع برنامج زمني ومكاني لانعقاد التجمعات الانتخابية .

وجاء في البيان: “هذا المشروع لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة هو مشروع وطني بامتياز (بغرض) إنهاء الانقسام الحاصل في البلاد”.

من جهتها، أبدت الأمم المتحدة التي تحاول الوساطة بين الجانبين لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات، ترحيبا حذرا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان إن مبعوث المنظمة الخاص “غسان سلامة”، استمع إلى إيجاز حول التقدم المحرز في المحادثات السياسية بين المجلسين واستلم منهما وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما مدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وأخرى تتمركز في الشرق، في ظل صراع على السلطة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

كما يوجد مجلس نواب في الشرق، ومجلس دولة هو هيئة استشارية يدعمها مشرعون من مجلس سابق.

المصدر: رويترز