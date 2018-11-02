عقلية صالح: مجلس النواب سيدرس زيادة مرتبات المتقاعدين وكل العاملين بالدولة

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقلية صالح، على أن المجلس سوف يدرس في جلساته القادمة زيادة مرتبات المتقاعدين وكل العاملين بالدولة.

وقال المستشار عقلية صالح الأربعاء إن «مرتبات المتقاعدين معظمها متدن جدا و قيمة هذه المرتبات لاتفي بحاجة المتقاعدين من مصروفات وعلاج»، وفقًا لما نقله المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي.

ولفت رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى أن المجلس «سينظر في المرتبات بشكل عام لكل العاملين بالجهاز الوظيفي للدولة وإصدار القوانين اللازمة بالخصوص».

ولفت المريمي إلى أن المستشار عقيلة اعتبر النواب المتغيبين بـ«أنهم أخلو بواجباتهم الوظيفية وحنثوا اليمين الذي ينص على العمل ومراعاة مصالح المواطنين وما نص عليه قسم اليمين داخل قبة البرلمان».

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