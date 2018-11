وفدٌ من حكومة الوفاق يتجه إلى الجنوب الليبي للوقوف على مشاكل المنطقة

عقد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد حمزة الخميس اجتماعًأ مع كل من وزير الحكم المحلي ، وزير العمل والتأهيل ، ووزير الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطرق والنقل البري، لبحث تذليل الصعوبات التي تعاني منها المنطقة الجنوبيـة.



وتم خلال اللقاء مناقشة زيارة الوفد الحكومي إلى المنطقة الجنوبية، للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المنطقة، ووضع التصور المناسب لحلحتها. يشار أن الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد السلاك أعلن الأربعاء عن توجه وفد حكومي إلى المنطقة الجنوبية يضم كل من النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان وعضو المجلس أحمد حمزة ووزراء الحكم المحلي، والشؤون الاجتماعية، والعمل والتأهيل، ووكلاء وزارات الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية.

