السراج يدعو لمراجعة العقوبات المفروضة على ليبيا ومدى جدوى استمرارها

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بإدارة الأموال المجمدة بالخارج وليس رفع التجميد عنها وذلك حتى يتسنى لحكومته الأيفاء بالالتزامات المناطة بها في تقديم الخدمات للمواطن وإنجاح برنامج الأصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده السراج الخميس بمقر المجلس في طرابلس مع رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي والوفد المرافق له المتكون من عضو البعثة الدائمة للسويد، وعضو البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية، وعضو البعثة الدائمة لدولة الكويت وعضو عن الأمم المتحدة.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على أهمية القيام بمراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على ليبيا والوقوف على مدى الجدوى من استمرارها والتي اصبحت عائقًا أمام دوران عجلة الاقتصاد وانطلاق عملية التنمية – وفق قوله -.

وفيما يخص الترتيبات الأمنية التي انطلقت مراحلها في طرابلس الكبرى والمقرر امتدادها لتشمل مدن أخرى طالب السراج برفع جزئي لحظر السلاح لدعم هذه الجهود إضافة لمكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية.

