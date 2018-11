تم الخميس اعتماد أوراق السفراء الجدد لمملكة هولندا وجمهورية الكونغو برازافيل والاتحاد الأوروبي.

وتسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أوراق اعتماد كل من السفير «لارس بيرنارد ماري» سفيرًا لمملكة هولندا، والسفير «سامبا غني كورنيل» سفيرًا لجمهورية الكونغو، والسفير «آلن بوجيا» سفيرًا للاتحاد الأوروبي.

ودعا السراج السفراء الجدد للعمل على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ودولهم.

The post اعتماد أوراق السفراء الجدد لهولندا والكونغو برازافيل والاتحاد الأوروبي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا