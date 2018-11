المتوسط:

اختتمت أمس، بقاعة التدريب بإدارة الموارد البشرية بجهاز الشرطة القضائية فعاليات الدورة التدريبية لإعداد مدربين لجهاز الشرطة القضائية، حيث تواصلت الدورة على مدى أسبوعين برعاية بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في ليبيا ( يوبام ) وشركة كروان إيجن وبإشراف جهاز الشرطة القضائية.

حضر الحفل رئيس جهاز الشرطة القضائية، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل، وممثلاً عن بعثة ( يوبام ) وعدد من ضباط وضباط الصف بجهاز الشرطة القضائية.

استهدفت هذه الدورة عدد 27 متدرباً التحق منهم 21 متدربًا بينما اجتازها بنجاح 19 متدرب، تلقى خلالها المشاركون جملة من المحاضرات تتعلق باكتساب المهارات التي من شأنها أن تسهم في تكوين كوادر مختصة، وإتباع القواعد الدولية في معاملة السجناء والتي تعرف بقواعد ( مانديلا )، كما تلقوا خلالها الأسس والمبادئ القانونية في إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل واحترام حقوق النزلاء وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل، إن الوزارة وضعت نصب أعينها العمل على احترام حقوق الإنسان وضمان التزام جميع الجهات التابعة لها بهذه الحقوق ” ، منوهاً إلي أن جهاز الشرطة القضائية يلعب دوراً أساسياً في ضمان احترام هذه الحقوق، وان وزارة العدل تولي اهتمام واسع بتدريب العاملين بالشرطة القضائية.

The post دورة تدريبية عن القواعد الدولية في معاملة السجناء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية