المتوسط:

قامت مدرية أمن طرابلس، بتحذير سائقي المركبات المخالفين للتعليمات والقوانين المرورية، مؤكدة أنها لن تتهاون في ضبهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكانت مديرية أمن طرابلس قد توعدّت المُخالفين بسحب سياراتهم واحتجازها في مستودع خاص إلى حين اتخاذ اللازم.

ويأتي هذا التشديد، بالتزامن مع بدء تنفيذ الخطة الأمنية المُشتركة لحماية طرابلس وتكثيف التمركزات الأمنية بالمدينة.

