بعد حسم جدل قانونية إدارتها.. القابضة تعد بتحسين الخدمات

تعهّدت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بالعمل على تحسين خدماتها المقدّمة للمواطنين، بعد أن حسم القضاء الجدل القائم حول التمثيل القانوني للشركة.

وعقدت الشركة بمقرها في المبنى الرئيسي لبريد شارع الزاوية بطرابلس، مؤتمرا صحفيا لتوضيح عمل الشركة ومركزها القانوني، وآخر مستجداتها والشركات التابعة لها.

وعرض المؤتمر تأثيرات الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد منذ 2014 على وضع المؤسسات العامة، خصوصا بعد إنشاء إدارة موازية للإدارة الرئيسية، ما أثار جدلا حول التمثيل القانوني للشركة الذي حسمه القضاء الليبي من خلال أحكام نفت صفة رئيس مجلس الإدارة عن فيصل أحمد قرقاب، وأقرّتها لعادل رجب منكوس كونه الممثل القانوني بحسب بيان أُلقي في المؤتمر.

المدير العام لشركة البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، رجب عمار، من جانبه تعهد بتكثيف العمل؛ من أجل تحسين خدمات الشركة بعد حسم القضاء لمشاكلها القانونية.

يذكر أن مؤتمرا صحفيا آخر عُقد يوم الإثنين الماضي بقاعة الاجتماعات بمقر شركة ليبيانا للهاتف المحمول بطرابلس، يتعلق بالنزاع القائم على إدارة الشركة، غير أن انتهاء الجدل القائم قد يحقق خطوات إيجابية في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين.

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