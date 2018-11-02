مصرف الجمهورية يطلق خدمة “مصرفي بلس”

أعلن مصرف الجمهورية توفير خدمة “مصرفي بلس” لعملائه من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصرف.

وتسمح الخدمة للعميل بالحصول على معلومات الحساب من رصيد ومدفوعات، كما يُمكن للمُستخدم شراء كروت الدفع المُسبق من خلالها.

وتُتيح خدمة “مصرفي بلس” لعملاء مصرف الجمهورية الاطّلاع على كافة حركات حساباتهم بشكل تلقائي.

وستكون الخدمة الإلكترونية مجانية حتى نهاية العام الجاري، وسيتم البدء بخصم دينارين شهرياً من حسابات الراغبين في الاستفادة منها، ابتداءً من يناير القادم.

وأوضح المصرف أنّ الأفرع التي بدأت بتقديم الخدمة هي: “المقريف، الصريم، سوق الجمعة، عين زارة، قصر بن غشير، جنوب طرابلس، تاجوراء الوسط، بالأشهر، مليتة، الأكاديمية، جامعة طرابلس، وكالة الطبي، غريان، الأصابعة، الحدائق، مركز بنغازي الطبي، الجامعة “.

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