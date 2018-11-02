المشير حفتر يسلم رسالة خطية إلى المفوض العام للاتحاد الافريقي

سلم وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، رسالة خطية من القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر إلى المفوض العام للاتحاد الافريقي.

وبحسب المكتب الإعلامي للناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري، جاء ذلك خلال زيارة أجراها الوفد اليوم الجمعة لمقر الاتحاد الأفريقي في اديس ابابا، حيث بحث الوفد مع مفوض الأمن والسلم السفير اسماعيل الشرقي، إلى جانب مستشار المفوض العام للاتحاد الافريقي محمد الحسن لباش والدكتورة وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لدى ليبيا، أخر مستجدات الوضع الأمني في كامل ليبيا وكذلك رؤية القيادة العامة للمرحلة القادمة.

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