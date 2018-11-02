وزير التعليم يُشكّل لجاناً لاختيار مُديري المدارس

أصدر وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، قراراً كلّف بموجبه لجنة مُتخصصة برئاسة رئيس مصلحة التفتيش التربوي لتحديد معايير وضوابط اختيار مديري المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.

قرار وزير التعلم أعطى مهلة أقصاها الـ5 من نوفمبر الجاري لاستلام قائمة الضوابط من قبل اللجنة المُكلفة؛ للنظر في محتواها واعتمادها في حال تمت الموافقة عليها.

وطالب عبد الجليل اللجنة المُكلّفة بتشكيل لجان فرعية في كل مراقبة، تعمل تحت إشراف اللجنة العليا المُشكّلة بموجب القرار السابق برئاسة مراقب التعليم داخل كل بلدية.

وفيما يخصّ عمل اللجان الفرعية أوضح “الجليل” أنّ عليها فتح أبواب الترشّح لإدارة المدارس أمام الراغبين في ذلك، ابتداءً من الـ7 من نوفمبر الجاري ولمدة 11 يوماً.

ويجب على اللجان الفرعية تسليم التقارير النهائية لنتائج تقييمات واختبارات المُتقدمين إلى وزارة التعليم قبل تاريخ الـ16 من ديسمبر المُقبل.

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