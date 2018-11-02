اخبار ليبيا الان

البعثة الأممية ترصد استخدام العنف ضد مؤسسات بطرابلس

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها رصدت خلال الأيام الماضية استخداما غير شرعي للقوة وأعمال التخويف ضد المؤسسات الخاصة والعامة في طرابلس.

وأوضحت البعثة أن هذه الاعتداءات تهدف للسيطرة على المؤسسات والحصول على امتياز الوصول إلى الموارد المالية تحت غطاء توفير الأمن، مضيفة أن التدخل في سبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية يعد أمرا خطيرا ويجب أن يتوقف على الفور.

هذا وشددت البعثة على أهمية معاقبة مرتكبي هذه الأعمال ومقاضاتهم جنائيا، داعية حكومة الوفاق إلى الإسراع في تنفيذ الترتيبات لاستبدال المجموعات المسلحة بقوات أمن نظامية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك