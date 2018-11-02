البعثة الأممية ترصد استخدام العنف ضد مؤسسات بطرابلس

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها رصدت خلال الأيام الماضية استخداما غير شرعي للقوة وأعمال التخويف ضد المؤسسات الخاصة والعامة في طرابلس.

وأوضحت البعثة أن هذه الاعتداءات تهدف للسيطرة على المؤسسات والحصول على امتياز الوصول إلى الموارد المالية تحت غطاء توفير الأمن، مضيفة أن التدخل في سبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية يعد أمرا خطيرا ويجب أن يتوقف على الفور.

هذا وشددت البعثة على أهمية معاقبة مرتكبي هذه الأعمال ومقاضاتهم جنائيا، داعية حكومة الوفاق إلى الإسراع في تنفيذ الترتيبات لاستبدال المجموعات المسلحة بقوات أمن نظامية.

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