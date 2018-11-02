البعثة: وثقنا اعتداءات ضد المؤسسات في طرابلس

وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اعتداءات واستخدام غير شرعي للقوة وممارسة أعمال التخويف ضد المؤسسات الخاصة والعامة في العاصمة طرابلس، خاصة في فرع مصرف الأمان السياحية والشركة العربية الليبية للاستثمارات.

وأوضحت البعثة، على صفحتها الرسمية الخميس، أن هذه الاعتداءات تهدف إلى السيطرة على المؤسسات المذكورة، والحصول على امتياز الوصول إلى الموارد المالية تحت غطاء توفير الأمن أو التذرع بسلطة غير مدعومة، وفق البعثة.

وبيّنت البعثة أن مسلحين قاموا بتخويف الموظفين، وسجلت حالات بالاعتداء البدني عليهم، الأمر الذي حال بينهم وبين تمكنهم من أداء أعمالهم بفعالية، معتبرة ما وصفته بـ “التدخل في سبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية أمراً خطيراً ويجب أن يتوقف على الفور”.

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال ومقاضاتهم جنائياً، وعلى انسحاب المجموعات المسلحة من مؤسسات الدولة، والمؤسسات السيادية والمرافق المدنية.

ودعت البعثة حكومة الوفاق الوطني إلى الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس؛ لاستبدال المجموعات المسلحة بقوات أمن نظامية ومنضبطة.

يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت صورا تظهر مجموعات مسلحة تشهر السلاح في أوجه النساء أمام مصرف الأمان بمنطقة السياحية غرب طرابلس.

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