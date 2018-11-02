خارجية الوفاق تطالب الليبيين بتونس بإبلاغها عن أي اعتداءات أو مضايقات

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، المواطنين الليبيين في تونس بضرورة إبلاغ السفارة أو القنصلية في صفاقس عن تعرضهم لأي مضايقات أو تصرفات سلبية خلال وجودهم على الأراضي التونسية.

وجاء ذلك في تعميم أصدرته إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية على المواطنين الليبيين سواء المقيمين أو القاصدين تونس أو العائدين منها، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للوزارة أمس الخميس.

وذكر التعميم، أنه في حال تعرض المواطنين الليبيين لأي مضايقة أو تصرفات سلبية من أي جهة كانت على الأراضي التونسية سواء من جهة حكومية أو مدنية أفراد شرطة أو جيش أو مواطنين تونسيين، يجب عليهم التوجه إلى أقرب مركز للشرطة للتبليغ عن الواقعة و فتح محضر بذلك.

وشدد التعميم، على المواطنين الليبيين بضرورة التوجه لإعلام أقرب بعثة دبلوماسية ليبية تقع في دائرة الاختصاص – السفارة الليبية بالعاصمة تونس أو القنصلية الليبية العامة بصفاقس أو القنصلية الليبية العامة بالعاصمة تونس – لمتابعة الواقعة مع السلطات التونسية المختصة.

وأشار تعميم إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الليبية، إلى أنه في حال حدوث أي تصرف سلبي عند المنفذ الحدودي أو المطار أثناء مغادرة المواطن الليبي الأراضي التونسية ولم يتمكن من التبليغ لعدم إمكانية ذلك يتوجه إلى مقر إدارة الشؤون القنصلية بالوزارة في طريق الشط بطرابلس للتبليغ عن الواقعة فور وصوله لليبيا.

ويشتكي المواطنون الليبيون المقيمين أو القاصدين تونس أو العائدين منها في الآونة الأخيرة من تعرضهم لاعتداءات ومضايقات متكررة وسوء معاملة من الأجهزة الأمنية أو المواطنين التونسيين.

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