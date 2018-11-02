البعثة الأممية بليبيا: مقتل 8 مدنيين وإصابة اثنين أخرين خلال أكتوبر

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن توثيق وقوع ثمان حالات وفاة وإصابة اثنين بجروح في صفوف المدنيين، وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في أنحاء مختلفة من ليبيا خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت البعثة في تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين الصادر اليوم الجمعة، أن أربعة أشخاص قتلوا وجرح شخاص آخر جراء إصابتهم بإطلاقات نارية، ولقي أربعة مدنيين حتفهم وأصيب آخر بسبب مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

ووثقت البعثة، مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخر بجروح في مدينة بنغازي، ومقتل أربعة أخرين في منطقة الفقهاء وسط البلاد، إضافة إلى إصابة شخص واحد بجروح في مدينة الزاوية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، توثيق ثمان إصابات أخرى ناجمة عن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى انتهاكات أو تجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان في مدن درنة والزاوية وأوباري، بحسب ما ذكر التقرير.

وقالت البعثة، إن مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة نفذوا في 28 أكتوبر هجوماً على بلدة الفقهاء في ما يبدو أنه عملية انتقامية بسبب اعتقال أحد مقاتلي التنظيم في 15 من الشهر ذاته في البلدة، وبسبب تعاون الأهالي المزعوم مع الجيش الوطني الليبي.

وأضافت البعثة، أن مقاتلي التنظيم أطلقوا النار على شخصين داخل منزليهما وأردوهما قتيلين، وقاموا بسحل رجلين آخرين إلى الخارج وإعدامهما على الملأ أمام جمع من الناس، بحسب ما نقل التقرير.

وأشار تقرير البعثة الأممية، إلى أنه لا تزال مخلفات الحروب القابلة للانفجار تشكل خطراً على أرواح المدنيين في بنغازي، ولا سيما في المناطق التي شهدت اقتتالاً لفترات مطولة بين قوات عملية الكرامة وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

ويعد هذا العدد من الضحايا المدنيين في ليبيا الذي وثقته الأمم المتحدة خلال شهر أكتوبر بسبب النزاعات المسلحة والانتهاكات، أقل من بكثير من الضحايا الذين سقطوا في شهري سبتمبر وأغسطس الماضيين.

وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في شهر سبتمبر، وفاة 18 شخصا وإصابة 22 أخرين بجروح في صفوف المدنيين، بينما رصدت وقوع 22 حالة وفاة وثلاث حالات إصابة بجروح في صفوف المدنيين خلال شهر أغسطس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر