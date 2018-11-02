كرموس: توافق مجلسي النواب والدولة على تغيير المجلس الرئاسي خطوة في الطريق الصحيح

ليبيا – أعتبر عضو مجلس الدولة عادل كرموس اليوم الجمعة إن التوافق الذي جرى بين مجلسي النواب والدولة نقطة انطلاق نحو الطريق الصحيح.

كرموس أوضح في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الآلية التي تم التوافق عليها تتمثل في أن يجتمع أعضاء كل إقليم من الأقاليم الثلاثة”برقة،فزان،طرابلس” لإختيار ممثلا عن الإقليم ضمن المجلس الرئاسي

وأضاف عضو مجلس الدولة أنه بعد إختيار ممثلي أعضاء المجلس الرئاسي من الثلاثا أقاليم يتم اختيار رئيس ونائبين من بينهم كما يتم اختيار أحد الشخصيات لرئاسة الحكومة من خارج أعضاء الرئاسي ويكلف بتشكيل حكومة شاملة لعموم البلاد.

وتابع أن إنجاز تلك الخطوة سينعكس بشكل كبير على الخطوات الأخرى المتمثلة في الانتخابات الرئاسية وتوحيد المؤسسات في عموم البلاد وأنه سيحل الكثير من الأزمات الراهنة.

عضو مجلس الدولة أشار إلى أن مسألة التوافق على شخص واحد من كل إقليم ليست بالهينة وتحتاج إلى المزيد من الوقت خاصة في إقليم برقة ، لافتاً إلى أن الأمر في طرابلس وفزان سيكون الأسهل من المنطقة الشرقية في مسألة التوافق.

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