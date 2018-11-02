الخارجية: من يتعرض للمضايقة في تونس فعليه إبلاغ البعثة الدبلوماسية الليبية

طالبت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق المواطنين المقيمين أو القاصدين تونس بإبلاغ أقرب مركز شرطة، وإعلام البعثة الدبلوماسية الليبية في تونس عند تعرضهم لمضايقات من أي شخص كان.

ونوهت شؤون القنصلية، في بيان لها الخميس، المواطن في حال حدوث أي تصرف سلبي عند المنفذ الحدودي أو المطارات التونسية، ولم يتمكن من التبليغ فعليه التوجه لمقر إدارة الشؤون القنصلية بالوزارة فور وصوله لليبيا.

وأكدت إدارة القنصلية أنها ستقيم الوقائع وتتابعها مع السلطات التونسية المختصة ومعالجتها.

يذكر أن العديد من المسافرين الليبيين تعرضوا لاعتداءات مختلفة من الجانب التونسي عند مرورهم بالمنفذ الحدودي أو لدى وصولهم تونس.

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