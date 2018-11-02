اخبار ليبيا الان

السفارة الأمريكية: عائدات النفط هي المفتاح لمستقبل أكثر رخاء في ليبيا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحبت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا اليوم الجمعة بإصدار المؤسسة الوطنية للنفط جدول لإيرادات النفط والغاز، معتبرةً أن ذلك سيعزز من الشفافية بين المؤسسات الليبية.

السفارة أشارت في تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى أن عائدات النفط الليبية تعود للمواطن الليبي وهي مفتاح لمستقبل أكثر رخاء في ليبيا.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك