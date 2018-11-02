السفارة الأمريكية: عائدات النفط هي المفتاح لمستقبل أكثر رخاء في ليبيا

ليبيا – رحبت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا اليوم الجمعة بإصدار المؤسسة الوطنية للنفط جدول لإيرادات النفط والغاز، معتبرةً أن ذلك سيعزز من الشفافية بين المؤسسات الليبية.

السفارة أشارت في تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى أن عائدات النفط الليبية تعود للمواطن الليبي وهي مفتاح لمستقبل أكثر رخاء في ليبيا.

ترحب سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا بإصدار المؤسسة الوطنية للنفط لإيرادات النفط والغاز لتعزيز الشفافية بين المؤسسات الليبية. تعود عائدات النفط الليبية لمواطنيها وهي مفتاح لمستقبل أكثر رخاء في #ليبيا.https://t.co/EJHMWG3cLR — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) November 2, 2018

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