خارجية الوفاق: على الليبيين المقيمين أو القاصدين تونس القيام بهذه الخطوات في حال تعرضهم للمضايقة

ليبيا – دعت وزارة خارجية الوفاق أمس الخميس المواطنين الليبيين سواء المقيمين أو القاصدين تونس أو العائدين منها بتبليغ أقرب مركز للشرطة في حال تعرضهم لأي مضايقة أو تصرفات سلبية من أي جهة كانت على الأراضي التونسية سواء من جهة حكومية أو مدنية أفراد شرطة أو جيش أو مواطنين تونسيين.

الوزارة طالبت بحسب مكتبها الإعلامي المواطنين بالتبليغ في حال تعرضهم لأي مضايفة أقرب مركز للشرطة وفتح محضر بذلك ومن ثم التوجه لإعلام أقرب بعثة دبلوماسية ليبية تقع في دائرة الإختصاص السفارة الليبية بالعاصمة تونس أوالقنصلية الليبية العامة صفاقس أو القنصلية الليبية العامة بالعاصمة تونس لمتابعة الواقعة مع السلطات التونسية المختصة ليتم تقييد هذه الوقائع وحصرها لمعالجتها بالتنسيق مع إدارة الشؤون القنصلية الإدارة المختصة .

وأضافت الوزارة أنه في حال حدوث أي تصرف سلبي عند المنفذ الحدودي أو المطار أثناء مغادرة المواطن الليبي الأراضي التونسية ولم يتمكن من التبليغ لعدم إمكانية ذلك التوجه إلى مقر إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والكائن مقرها في طريق الشط للتبليغ عن الواقعة فور وصوله لليبيا.

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