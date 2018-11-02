القائد العام يبعث رسالة خطية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

أديس ابابا-العنوان

بعث القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر اليوم الجمعة رسالة خطية إلى المفوض العام للاتحاد الأفريقي.

وبحسب الناطق الرسمي باسم القيادة العامة سلمت الرسالة خلال زيارة وفد رفيع المستوى من القيادة العامة لمقر الاتحاد الأفريقي في أديس ابابا.

وعقد الوفد خلال الزيارة اجتماعا لاطلاع الاتحاد الأفريقي على آخر مستجدات الوضع الأمني في كامل ليبيا وكذلك رؤية القيادة العامة للمرحلة القادمة.

وحضر الاجتماع مفوض الأمن والسلم السفير اسماعيل الشرقي ومحمد الحسن لباش مستشار المفوض العام للاتحاد الافريقي والدكتورة وحيدة العياري الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لدى ليبيا.



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