السراج يعد الكفرة بعلاج الجرحى المصابين في مواجهة العصابات

وعد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أهالي الكفرة بعلاج الجرحى الذي أصيبوا في مواجهة العصابات المعتدية على المدينة القادمة من خارج الحدود، وإيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي تواجه البلدية.

وأصدر السراج تعليماته إلى وزارة الصحة خلال لقائه بوفد أهالي الكفرة الخميس في طرابلس، بتوفير احتياجات المستشفى العام للمدينة، من أجهزة ومستلزمات طبية، مشيدا بدور الأهالي في حماية المدينة من العصابات القادمة من خارج البلاد، وفق ما نشر على الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق.

وضم وفد أهالي الكفرة عضو المجلس الأعلى للدولة السنوسي القمي، وعميد البلدية عبدالرحمن عقوب، ورئيس مجلس الحكماء محمد الصوصاع، وعددا من حكماء وأعيان المدينة، ومديري المرافق الخدمية.

يُذكر أن مدينة الكفرة الواقعة جنوب شرق ليبيا تتعرض بين حين وآخر إلى هجمات مسلحة من قبل عصابات أجنبية قادمة من خارج البلاد.

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