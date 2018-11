المتوسط:

بدأ مكتب المشروعات بديوان البلدية بالتعاون مع مكتب المشروعات ببلدية الجميل المركز مساء اليوم، في حصر الحفر التي تقع وسط المدينة.

وأفاد مكتب المشروعات، بأن هذه الطرق تحتاج لصيانة مستعجلة، وذلك لحصرها وتقييم الكميات التي تحتاجها عملية الصيانة التي ستنطلق قريبا.

