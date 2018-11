تشكيل لجنة لوضع معايير اختيار مديري المدارس

المتوسط:

قام وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، بإصدار قرار كلّف بموجبه لجنة مُتخصصة برئاسة رئيس مصلحة التفتيش التربوي لتحديد معايير وضوابط اختيار مديري المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.

وأعطى القرار، مهلة أقصاها الـ5 من نوفمبر الجاري لاستلام قائمة الضوابط من قبل اللجنة المُكلفة؛ للنظر في محتواها واعتمادها في حال تمت الموافقة عليها.

وختامًا، طالب عبد الجليل، اللجنة المُكلّفة بتشكيل لجان فرعية في كل مراقبة، تعمل تحت إشراف اللجنة العليا المُشكّلة بموجب القرار السابق برئاسة مراقب التعليم داخل كل بلدية.

